TSGV Waldstetten kassiert Ausgleich in der Nachspielzeit

Bei berüchtigten Waldstetter Winden hat das Duell der beiden Landesliga-​Trainer Mirko Doll vom TSGV Waldstetten und Manuel Doll vom TSV Bad Boll statt. Ein gütliches Bruder-​Duell mit wohlwollendem brüderlichem Remis war die Landesliga-​Partie keineswegs, wenngleich es mit 1 : 1 geendet ist.

Nach einem vergeblichen Angriff der Gäste handelte Rummel schnell und spielte einen langen Ball auf den linken Flügel zu Serkan Özgur, der sogleich Marcel Waibel steil schickte. Waibel war schneller als sein unentwegter Schatten und legte quer auf den mitgeeilten Jonas Kleinmann, der zum 1 : 0 einnetzte. Der TSGV kontrollierte weiterhin das Geschehen, aber 13 Minuten später bekamen die Gäste einen Freistoß am rechten Flügel, rund 40 Meter vor dem TSGV-​Tor zugesprochen. (Text: Miller)





Letztlich war es doch eine brüderliche Punkteteilung, weil den Waldstettern trotz Hochkaräter ein weiteres Tor versagt blieb und die Gäste bis zum Schluss mit viel Leidenschaft auf ein Remis setzten. Ersatzgeschwächt traten die Löwen an. Besonders in der Innenverteidigung agierten zwei Neue. In den letzten Spielen der Runde war Ralph Molner noch spielender Mittelstürmer gewesen – nun unversehens Innenverteidiger. Jannik Rummel war seit rund zwei Jahren nicht mehr auf dieser Position – er hatte zwischenzeitlich aufgehört gehabt, aktiv zu kicken, und gab nun ein beachtliches Comeback.Konzentrierter BeginnDer TSGV begann konzentriert und agierte im Mittelfeld Dank der Rückkehr von Mario Rosenfelder und dem sehr bemerkenswerten Debüt von Mario Schmid gefällig und spielerisch bestimmend. Boll setzte dem ein robustes und kämpferisches Agieren entgegen. Doch schon in der elften Minute hatten sie das Nachsehen.

