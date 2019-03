Schwäbisch Gmünd | Montag, 04. März 2019 Montag, 04. März 2019

Wie man sich fühlt, wenn der Unfallverursacher einfach abhaut

Im Polizeibericht liest man immer wieder, dass ein Unfallverursacher das Weite gesucht und keinerlei Anstalten gemacht hat, für den Schaden gerade zu stehen. Was dies für die Betroffenen bedeutet, erlebte ein Gmünder, der sich ehrenamtlich im Rettungsdienst engagiert und nach seiner Schicht sein privates Auto als Haufen Schrott auf dem Parkplatz vorfand.

Der besagte Fall gibt nicht nur dem Geschädigten, sondern auch der Polizei Rätsel auf. Dies beginnt schon damit, dass es offenbar keine Augenzeugen gibt, obwohl sich der Unfall am Sonntag,. Februar, tagsüber und bei schönem Wetter an der relativ viel befahrenen Wetzgauer Straße ereignete. Dem angerichteten Schaden nach zu urteilen, muss darüber hinaus der Aufprall recht heftig und wohl auch laut gewesen sein. Weiterhin nimmt die Polizei (Telefon/​) dazu Hinweise entgegen. Mehr darüber kann man am. März in der Rems-​Zeitung lesen.

