Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 05. März 2019 Dienstag, 05. März 2019

Bilder vom Faschingsumzug in Schwäbisch Gmünd

Galerie (17 Bilder)

Fotos: esc

Rund 50 . 000 Menschen schauten sich am Faschingsdienstag den Umzug durch Gmünd an. Abgesehen von einigen Betrunkenen, die vom DRK versorgt wurden, trübte nur ein kleiner Regenschauer die Freude. Ansonsten: Hellaa, Hellaa Gamundia in vollen Zügen!

Das Sicherheitskonzept im Zusammenspiel von Polizei, privaten Sicherheitsfirmen und demhat sich erneut bewährt, so dass die Fans dem Gaudiwurm ungestört zujubeln konnten. Zumal die Gruppen entlang der Umzugsstrecke immer wieder den Kontakt mit dem Publikum suchten. Ausführlich berichtet die Rems-​Zeitung in der Ausgabe vom. März darüber.

Gerold Bauer

