Böbingen: Brand durch technischen Defekt

Aufgrund eines technischen Defekts fing ein Durchlauferhitzer in einem Wohnhaus in der Böbinger Kirchstraße Feuer, weshalb die Feuerwehr sowie die Polizei am Montag gegen 16 . 45 Uhr auf den Plan gerufen wurden.

Die Bewohnerin wurde durch den Rauch auf den Umstand aufmerksam und ließ über einen Nachbarn die Feuerwehr verständigen. Diese konnte das Feuer rasch löschen, sodass der Schaden auf wenige tausend Euro begrenzt blieb. Die Bewohnerin blieb unverletzt.

