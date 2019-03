Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 05. März 2019 Dienstag, 05. März 2019

Ein letzter Blick auf die Berliner-​Fantasien

Fotos: esc

Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Nicht nur der Fasching wird zu Grabe getragen. Mit ihm gehen auch die Fastnachtsküchle und die vielen Sorten an Berlinern, die bis zum Faschingsumzug und kurz danach der Renner in den Gmünder Bäckereien waren.

Wer in den vergangenen Wochen an den Auslagen der hiesigen Bäckereien vorbeigeschaut hat, ist selber schuld. Denn die ganz speziellen Leckereien, die dort zu sehen waren, sind in dieser reichhaltigen Auswahl nun nicht mehr zu sehen. Fastnachtsküchle – ohne Füllung, dafür mit Zucker und Zimt bestreut oder ganz ohne was – und Berliner (hier kennt die Vielfalt kaum Grenzen). Quer durch die Gmüdner Bäckereien scheint jeodch auch diese Vielfalt nichts daran zu ändern, dass der am Meisten gefragte unter den vielen leckeren Sorten der klassische Berliner ist – mit Marmelade gefüllt und mit Zucker (und Zimt) bestreut. Letztere sind in den meisten Bäckereien auch die einzigen, die am Aschermittwoch und danach noch zu haben sind. Wer mehr über Fastnachtsküchle und Berliner wissen möchte, kann das am Mittwoche in der Rems-​Zeitung lesen.

Edda Eschelbach

