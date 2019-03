Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 05. März 2019 Dienstag, 05. März 2019

Faschingsdienstag in Gmünd: Erste Eindrücke vom „Gaudiwurm“

Zum Auftakt des Faschingsumzugs in Gmünd schickte der Himmel noch wärmende Sonnenstrahlen als Gegengewicht zum frischen Wind. Später setzte leichter Regen ein. Die vielen Menschen am Straßenrand und natürlich auch die aktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Umzugs ließen sich davon freilich nicht die gute Stimmung verderben.

Einzelgruppen ausZünften und Vereinen tauchten die Innenstadt in eine buntes Farbenspiel. Guggenkapellen brachten das Publikum zum Mitschwingen. Damit niemand beim Jubeln und Feiern belästigt wurde, zeigte die Polizei wie gewohnt eine zahlreiche Präsenz. Weitere Bildergalerien gibt es nach dem Ende des Umzugs unter rem​szeitung​.de — und natürlich auch eine ausführliche Berichterstattung in Wort und Bild in der Rems-​Zeitung vom. März!

