Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 05. März 2019 Dienstag, 05. März 2019

Kehraus am Faschingsdienstag: Prämierung und Abschied vom Silbermännle

Galerie (9 Bilder)

Fotos: gbr

Und wieder einmal hatte es die Jury bei der Silbermännle-​Prämierung nicht leicht. Denn so viele Maskenträger, Hexen, Fußgruppen, Guggenmusiker und Wagenbauer hatten sich sehr große Mühe gegeben, um sich die begehrte Trophäe zu verdienen.

THW

Während draußen auf den Straßen und Plätzen der Kehraus wortwörtlich vonstatten ging, standen zahlreiche Närrinnen und Narren dicht gedrängt im Innenhof des Prediger und warteten gespannt auf die Bekanntgabe der Entscheidungen. Um die Wartezeit zu verkürzen gab es Stimmungsmusik vom DJ. Dann nahm Raimund Vogt, ein Urgestein der AG Gmender Fasnet, das Mikrophon in die Hand und rief die preisgekrönten Teilnehmer auf die Treppe, die als Bühne für die Prämierung diente. In der Riege der Erstplatzierten konnten sich drei heimische Gruppen positionieren:, Gassafetza und Landeier. Mehr dazu in der Mittwochausgabe der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Gerold Bauer

33 Sekunden Lesedauer

216 Aufrufe

2 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 73