DJK Gmünd lädt zum Gmünder Stadtlauf ein

Die Außentemperaturen lassen wieder ein regelmäßiges Laufen im Freien zu und so freut sich die DJK Gmünd als Ausrichter schon auf ihre 33 . Auflage. Beim Gmünder Stadtlauf am Samstag, 16 . März, heißt sie alle ambitionierten Läufer und Jogger zum Saisonauftakt willkommen: Kindergartenkinder, Schüler, Hobbyläufer, Leistungssportler und dieses Jahr erneut auch Menschen mit Handicap.

Und auch das hat mittlerweile schon Tradition: die Schulen aus Gmünd und der Umgebung ermitteln ihre Schülermannschaftsmeister auf der-Kilometer-Strecke. Seit überJahren gibt es den Gmünder Stadtlauf bereits. Damit gehört der von derGmünd ausgerichtete Volkslauf zu einem der dienstältesten Läufe in Süddeutschland und kann auf eine lange Tradition zurückblicken. Mit im Rekordjahrweit überTeilnehmern gehört er zu den teilnehmerstärksten Volkslaufveranstaltungen in Süddeutschland. Der Lauf erfreut sich mit in diesem Jahr übererwarteten Teilnehmern einer großen Beliebtheit bei den Sportlern der Region – viele langjährige Dauerteilnehmer sind stets dabei.Das Organisationsteam um Organisationsleiter Tim Schwarzkopf freut sich, auch dieses Jahr wieder sechs interessante Wettbewerbe sowie attraktive Preise und Pokale anbieten zu können. Es gibt auch wieder einen besonderen Service für die Teilnehmer. Ein professioneller Foto-​Service fertigt von allen Läuferinnen und Läufer Bilder an, die anschließend kostenlos auf der Homepage des Veranstalters runtergeladen werden können.

