Ellwangen-​Rabenhof: Scheune ausgebrannt

Am Mittwoch gegen 20 . 30 Uhr wurde am Aschermittwoch in einer Scheune auf dem Gelände vom Rabenhof ein Feuer festgestellt. In der Scheune wurden nahezu ausschließlich Strohballen gelagert. Bei Eintreffen der ersten Feuerwehrfahrzeuge hatte sich das Feuer bereits zu einem Großbrand ausgebreitet. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Ellwangen, Eggenrot und Rindelbach mit 13 Fahrzeugen und 61 Mann im Einsatz.

Sie konnten das Feuer gegenUhr unter Kontrolle bringen. Die Nachlöscharbeiten werden sich aller Voraussicht nach, bis in die frühen Morgenstunden hinziehen. Die etwamalMeter große, zweigeschossige Scheune brannte aus bis auf das Mauerwerk vollständig aus. Für die umliegenden Gebäude bestand zwar keine unmittelbare Brandgefahr, jedoch herrschte starker Funkenflug weshalb einzelne Gebäude durch die Feuerwehr vorsorglich mit Wasser bespritzt wurden. Ellwangens Oberbürgermeister und auch der Kreisbrandmeister kamen vor Ort um sich einen Überblick zu verschaffen. Die Höhe des Sachschadens könnte sich nach ersten, vorsichtigen Schätzungen auf bis zuEuro belaufen. Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei übernommen, sobald der Brandort gefahrlos betreten werden kann.

