Yannick Ellermann verlängert bei Normannia Gmünd

Yannick Ellermann, Schlussmann beim Fußball-​Oberligisten Normannia Gmünd, hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert.

Eine der wichtigesten Tätigkeiten in diesen Tagen von Stephan Fichter ist es, außer sich als Kapitän auf das Kickers– Spiel vorzubereiten, als Temammanger zeitgerecht den Kader für die neue Saison zu planen. Extrem wichtig für jedes Fußballteam ist der Torwart und wenn man, wie die Normannia einen Klasse-​Keeper wie Yannick Ellermann in seinen Reihen hat, dann gilt es, so einen Tormann zu halten. Ellermann hat nicht nur mit seinen Reflexen und Paraden den Normannen in der vergangenen Saison zur Meisterschaft verholfen und in dieser Oberligasaison so manchen wichtigen Punkt festgehalten, er hat in der vergangenen Saison und in der laufenden Saison noch keine Minute im Normannia-​Trikot versäumt. Dass Ellermann ein Glücksfall für die Normannia ist, ist unbestritten und daher waren es die ersten Gespräche mit ihm, die Stephan Fichter als Teammanager geführt hat und nun positiv zu Ende geführt hat. Freudig erklärte Fichter: „Es ist amtlich, Yannick Ellermann bleibt ein weiteres jahr bei der Normannia.“

