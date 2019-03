Ostalb | Donnerstag, 07. März 2019 Donnerstag, 07. März 2019

AOK-​Landesschef plädiert für Umstrukturierung der Kliniken im Ostalbkreis

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Einmal im Jahr macht der Chef der größten Krankenkasse in Baden-​Württemberg, Dr. Christopher Hermann, in jedem Bezirk der AOK einen Besuch. In Gmünd nahme der Stellung zur Situation der Kliniken im Ostalbkreis und plädierte unmissverständlich für eine weitere Umstrukturierung.

„Es ist nach wie vor nicht gelungen, die Krankenhausversorgung so zu strukturieren, dass sie für alle Beteiligten zukunftsfähig ist.“ Zwar sei in Ostwürttemberg in dieser Hinsicht schon viel geleistet worden, aber vom Ziel, die Patienten perfekt zu versorgen und trotzdem ökonomisch zu arbeiten, sei man man noch weit entfernt. Unisono mit Regionalgeschäftsführer Josef Bühler stellte Dr. Hermann klar, dass eine Umstrukturierung unumgänglich sei. Ein Defizit von zwölf Millionen Euro jährlich zwinge dazu, etwas zu verändern. Im Ortenau-​Kreis beispielsweise seien von ursprünglich sieben Kliniken inzwischen nur noch vier übrig. Weitere Aussagen von Dr. Hermann kann man am 7 . März in der Rems-​Zeitung lesen.



Dieses Thema hat die RZ auch kommentiert:



Unmissverständlich

THEMA: AOK –Landesvorstand zur Krankenhausstruktur in der Region

Von Gerold Bauer

Der Chef der AOK Baden-​Württemberg redet nicht lange um den heißen Brei herum, sondern sagt unmissverständlich, was er von einer Krankenhausstruktur hält, die in einem Landkreises die gleiche medizinische Versorgung an mehreren Standorten anbietet. Er hätte es im Hinblick auf die Kinderklinik-​Diskussion im Ostalbkreis nicht deutlicher sagen können. Sein Wort, dass die wirtschaftlichen Zahlen die Marschrichtung für die Zukunft vorgeben, stimmt leider. Am Ende kann es nur eine Versorgung geben, die sich die Kostenträger leisten können. Was aber nie passieren darf ist die Ausdünnung der wohnortnahen medizinischen Versorgung in Notfällen! Was würde es sonst nützen, dass das DRK in der gesetzlich vorgeschriebenen Frist von 15 Minuten vor Ort ist, dann aber den Patienten eine Dreiviertelstunde lang herum karren müsste, bis die Klinik erreicht ist?

Diskutieren Sie mit uns unter

face​book​.com/​r​e​m​s​z​e​itung oder

schreiben Sie eine Mail an

redaktion@​remszeitung.​de









Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Gerold Bauer

1 Minute 26 Sekunden Lesedauer

233 Aufrufe

3 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 65