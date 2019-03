Ostalb | Donnerstag, 07. März 2019 Donnerstag, 07. März 2019

Bürgerinitiative „Ausbau L 1080 “ beweist: Landesstraße ist zu schmal

Fotos: esc

Am Mittwochvormittag trat die Bürgerinitiative „Ausbau L 1080 “ in Frickenhofen den versprochenen Praxistest an: Den Beweis, dass die Landesstraße zwischen Gschwend und Eschach weit mehr als nur einen neuen Belag braucht – nämlich Breite.

Um das Anliegen der BI anschaulich zu untermauern – nämlich eine deutliche Verbreiterung der Straße auf mindestens sechs Meter – trafen sich am Mittwoch die beiden in dem Bereich fahrenden Busunternehmer, Ulrich Hofmann (Geschäftsführer Hofmann Omnibusverkehr) und Andreas Joos (Geschäftsführer Kolb Reisen) und Michael Molnar (Landwirtschaftsbetrieb Reiner Kunz) mit Walter und Gerhard Hees (BI „Ausbau L“) undStefan Scheffold (). Im Praxistest zeigten zunächst die beiden Busse im Begegnungsverkehr, wie problematisch diese Situation ist. Was bei der Aktion herauskam, steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

