Fastenzeit: Reinigend für Körper und Seele

Die Fastenzeit, die traditionell an Aschermittwoch beginnt, bedeutet für viele, eine Zeit lang auf bestimmte Speisen, Getränke oder Genussmittel zu verzichten. Für andere wiederum ist die Zeit bis Ostern auch mit geistiger Erneuerung verbunden.

Ob Alkohol, Computer– oder Handykonsum – es ist vieles, was die Menschen im Alltag gefangennimmt, oft schleichend. Nur wer sich eine Zeit lang im Verzicht übt und bewusst auf Dinge verzichtet, die einem persönlich wichtig sind, kann Abhängigkeiten erkennen. Pfarrer Thomas Adam aus Heubach muss bei diesen Gedanken unweigerlich auch an den Theologen und Reformator Martin Luther denken und die Frage: „Woran hängt mein Herz?“ Die Rems-​Zeitung hat sich auch mit Pfarrer Robert Kloker und Heilpraktikerin Miriam Weller unterhalten und berichtet in der Freitagausgabe.

