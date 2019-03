Ostalb | Donnerstag, 07. März 2019 Donnerstag, 07. März 2019

Große Lösung in Ruppertshofen: Kindergarten-​Neubau für drei Gruppen

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Rund ein Jahr lang stand das Thema „Kindergarten“ immer wieder in Ruppertshofen auf der Tagesordnung des Gemeinderats. Nun hat das Gremium die Weichen gestellt und sich für einen Neubau mit drei Gruppen entschieden. Bei einer „Sparvariante“, so die Argumentation, laufe man Gefahr, in ein paar Jahren nachbessern zu müssen.

Gleich mehrere Gründe gab es, warum eine Sanierung und Erweiterung des „Pfiffikus“-Gebäudes nicht vernünftig wäre. In erster Linie wären dies die Kosten, in zweiter Linie das Problem, dass man dann während der Bauzeit zusätzlich eine sechsstellige Summe für eine Interimslösung in Containern hätte ausgeben müssen. Bis der Neubau neben der Gemeindeverbindungsstraße nach Tonolzbronn fertig ist, kann der bestehende Kindergarten genutzt werden. Mehr über die Sitzung erfahren die Leserinnen und Leser der Rems-​Zeitung in der Freitagausgabe.

Gerold Bauer

