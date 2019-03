Ostalb | Donnerstag, 07. März 2019 Donnerstag, 07. März 2019

Hilfe für Krebspatienten und Angehörige

Im Oktober 2009 eröffnete der Förderverein Onkologie die Psychosoziale Krebsberatungsstelle auf dem Gelände des Stauferklinikums. Seither können Krebspatienten und ihre Angehörigen dort in Gesprächen, Beratung und Begleitung Unterstützung erfahren. Jetzt wurde das neue Programm vorgestellt.

„Im Zentrum unserer Arbeit steht das Beratungsgespräch“, erklärt die leitende Psychoonkologin, Monika Buchmann, „dennoch haben wir immer wieder festgestellt, dass es auch Betroffene gibt, die von der Gruppe profitieren können.“ Daraus entsteht regelmäßig ein Jahresprogramm, das aktuelle Themen aufgreift, so auch im Jubiläumsjahr.„Ein grundlegendes Thema, gerade bei einer Krankheit wie Krebs, bei der Angst eine große Rolle spielt, ist Entspannung“, erläutert Buchmann. Daher bietet die ausgebildete Entspannungstherapeutin in diesem Jahr zwei Kurse Autogenes Training an. Das weitere Programm steht am Freitag in der Rems-​Zeitung, außerdem gibt es einen Flyer und weitere Infos unter/​oder auf der Homepage www​.kbs​-ow​.de

