Blaulicht | Donnerstag, 07. März 2019 Donnerstag, 07. März 2019

Mit Alkohol und unter Drogen

In der Nacht auf Donnerstag stellten Polizisten gegen Mitternacht in Gmünd in der Mutlanger Straße einen 24 -​Jährigen fest, der mit seinem Saab in Schlangenlinien unterwegs war. Bei der Kontrolle stieg der Mann aus und vergaß dabei den Pkw zu sichern. Dieser rollte in der Folge gegen das Streifenfahrzeug, an dem rund 3000 Euro Schaden entstanden.

Letztlich stellte sich heraus, dass der Mann alkoholisiert war und vermutlich auch unter Drogeneinfluss stand. Er musste deshalb die Polizisten mit ins Krankenhaus zur Blutentnahme begleiten. In der Pfitzerstraße wurde bereits gegenUhr ein-​jähriger Mercedes-​Fahrer kontrolliert, nachdem er lediglich mit Standlicht unterwegs war. Auch dieser Fahrer stand vermutlich unter Drogeneinfluss, weshalb auch er eine Blutentnahme abgeben.

Heinz Strohmaier

28 Sekunden Lesedauer

6 Stunden Online

