Am Sonntag beginnt die Vesperkirche in Gmünd

„Ich bin seit rund 20 Jahren schon mit der Vesperkirche vertraut und habe mich unglaublich gefreut, als ich in Schwäbisch Gmünd Dekanin wurde, zu erfahren, dass hier gerade eine Vesperkirche im Aufbau war“, erzählt Dekanin Ursula Richter zum Beginn der vierten Vesperkirche in Gmünd.

Die. Ökumenische Vesperkirche Schwäbisch Gmünd startet am Sonntag mit einem festlichen Eröffnungsgottesdienst umUhr in der Augustinuskirche, der von Dekanin Ursula Richter und Dekan Kloker sowie von Verantwortlichen der Vesperkirche gestaltet wird. Wie Dekanin Ursula Richter die Vesperkirche sieht, und was sie bei diesem Projekt für wesentlich erachtet, können Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung lesen.

