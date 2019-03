Schwäbisch Gmünd | Freitag, 08. März 2019 Freitag, 08. März 2019

Eisarena-​Wintermärchen noch bis Sonntag

Bis Sonntag hält das Eislaufvergnügen auf dem Gmünder Marktplatz noch an. Dann schließt die Stadtwerke Eisarena mit ihrer 300 Quadratmeter großen Eislauffläche ihre Pforten; der Abbau erfolgt ab Montag. Die Bilanz der Veranstalter fällt durchweg positiv aus.

Nur an einem einzigen Tag war die Eisarena wetterbedingt geschlossen, ansonsten herrschte durchgehend Betrieb – von Montag bis Sonntag. Kühle und trockene Tage bescherten den Veranstaltern viele Besucher. Regnerische Tage wirkten sich hingegen ungünstig aus auf die Bilanz; ebenso die wärmeren Tage. Insgesamt aber zieht Robert Frank von der TouristikMarketingein durchweg positives Fazit. Und geht davon aus, dass es die Eisarena auch im kommenden Jahr wieder geben wird. Wie viele Besucher in der Eisarena zu Gast waren und was den Veranstaltern das Hauptanliegen war, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.

