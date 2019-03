Ostalb | Freitag, 08. März 2019 Freitag, 08. März 2019

Klimawandel in Süddeutschland angekommen, aber noch zu stoppen

Volker Wulfmeyer (Universitätsprofessor in Hohenheim sowie Institutsdirektor und Forscher für Physik und Meteorologie) ist als Redner beim IHK –Empfang für den erkrankten Klimaforscher und Preisträger des Deutschen Umweltpreises , Mojib Latif, eingesprungen. Auch Wulfmeyer ist Träger zahlreicher Forschungspreise — und er redete Tacheles. Der Klimawandel sei da, beweisbar und auch in Süddeutschland angekommen.

Ablesbar sei die Veränderung des Klimas demnach nicht nur an den steigenden Temperaturen, sondern auch an der Reaktion der Pflanzen. Der prominente Gastredner machte in Heidenheim aber auch Hoffnung: Der Klimawandel sei noch zu stoppen, wenn bei der Energieerzeugung, im Verkehr und in der industriellen Produktion konsequent reagiert werden. Deutschland könne das viel bewegen. Was der Wissenschaftler damit konkret meint und was der–Präsident dazu sagte, steht in der Freitagausgabe der Rems-​Zeitung.

