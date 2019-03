Blaulicht | Freitag, 08. März 2019 Freitag, 08. März 2019

Mit 2 , 7 Promille gegen Verkehrszeichen

Eine 32 Jahre alte Autofahrerin hat am Donnerstagabend unter erheblichem Alkoholeinfluss bei Gmünd-​Lindach eine Verkehrsinsel überfahren und ein Verkehrszeichen aus der Verankerung gerissen.

Die Frau hatte umUhr mit ihrem Seat die Täferroter Straße in Lindach in Richtung Ortsmitte befahren, als es am Ortsbeginn zum Unfall kam. Nach dem Unfall war sie noch weitergefahren, ehe sie in Lindach anhielt. Eine Alkoholüberprüfung ergab einen Wert vonPromille, woraufhin eine Blutentnahme veranlasst wurde. Der Führerschein wurde einbehalten. Bei dem Unfall war ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstanden.

