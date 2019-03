Schwäbisch Gmünd | Freitag, 08. März 2019 Freitag, 08. März 2019

Rundweg mit Panorama-​Blick auf dem Gmünder Sonnenhügel

Dass sich der Bürgerverein „Starkes Hardt“ für einen schönen Rundweg auf dem Gmünder Sonnenhügel einsetzt, hat Symbolkraft. Denn Wege schaffen Verbindungen – und die schafft der Verein auch. Wortwörtlich mit dem neuen Weg – und im übertragenen Sinne zwischen den Menschen, die in jenem Teil der Stadt leben.

Oliver Glass, stellvertretender Vorsitzender des Bürgervereins, freut sich sehr darüber, dass die Stadt Gmünd nun die Ausstattung des Rundwegs auf dem Sonnenhügel in Angriff nimmt und dafürEuro im Haushaltsplan bereit gestellt hat. Für die Schaffung einesKilometer langen, barrierefreien Weges würde dieser Betrag bei weitem nicht reichen, wenn größere Tiefbauarbeiten nötig wären. „Im Grunde gibt es den Weg ja schon“, erklärt Glass. Nun gehe es jedoch darum, die Strecke so auszustatten, dass der Weg als solcher auch wahrgenommen wird. Was dazu gehört und warum der Stadtbezirk Hardt etwas ganz Besonderes ist, steht am. März in der Rems-​Zeitung.

