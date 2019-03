Schwäbisch Gmünd | Freitag, 08. März 2019 Freitag, 08. März 2019

Wochenende: Zwei Rabauken am Herd

Fastenzeit — aber nicht für unsere Leserinnen und Leser. Unsere Wochenende-​Beilage hat auch an diesem Samstag jede Menge interessanten Lesestoff zu bieten. Im Titelthema haben wir „zwei Rabauken am Herd“ interviewt: Tim Mälzer und Tim Raue.

Tim Mälzer ist einer der bekanntesten Köche Deutschlands, Tim Raue einer der besten. In ihrem ersten Doppelinterview sprechen sie über Freundschaft, Restaurantbewertungen, Neid und die schönen Seiten des Berufs. Und wir gehen der Frage nach: Wir gut ist deutsches Essen? Muss es weniger Fleisch geben?

In der Rubrik „Kind+Kegel“ geht es um Schulranzen und vier Schritte zur richtigen Entscheidung beim Kauf von Ranzen. Selbstverständlich gibt es auch wieder acht Reiseseiten u.a. mit der Vorstellung eines „Paradies aus Natureis“: Der Weissensee in Kärnten lockt jedes Jahr im Winter Tausende Eisläufer und Wintersportbegeisterte in den Süden Österreichs. Also loslegen: Rems-​Zeitung vom Samstag, Wochenendebeilage lesen. Wir wünschen viel Unterhaltung.



