Backbone-​Netz: Der Ostalbkreis rüstet mit Glasfaser auf

Dass Deutschland im Bereich schnelles Internet der Welt hinterher kriecht, ist nichts Neues. Die große Politik hat hier über Jahre geschlafen, oder darauf vertraut, dass die Privatwirtschaft für schnelle Leitungen sorgen wird. Tut sie ja auch. Dort, wo es sich finanziell lohnt. In Ballungsgebieten. Der ländliche Raum – und dazu zählt nunmal der Ostalbkreis – musste sich über Jahre gedulden. Wo kein Geld zu verdienen war, wurde auch nicht investiert.

Deshalb hat der Landkreis das in die Hand genommen und sorgt Kilometer für Kilometer für eine kreisweite Versorgung mit Glasfaserleitungen: Backbone, die Ostalbdatenautobahn. Und die Städte und Gemeinden docken nach und nach an und bringen Glasfaser zu den Bürgern. Das Land förderte auchzahlreiche Projekte im Kreis. Wie der Ausbau des Backbone-​Netzes im Ostalbkreis und der Glasfaserausbau in den Städten und Gemeinden voranschreitet, erfahren Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.

