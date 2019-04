Schwäbisch Gmünd | Montag, 01. April 2019 Montag, 01. April 2019

Evangelische Kirche bezieht Stellung zu gesellschaftlichen Themen

Galerie (1 Bild)

Foto: pr

Am vergangenen Freitag ging es bei der Bezirkssynode des Kirchenbezirks Schwäbisch Gmünd nicht allein um Personalien und Regularien. Im Vordergrund stand eine, nicht nur für die evangelische Kirche im Bezirk, wichtige Einlassung.

Dieser „Einwurf des Evangelischen Kirchenbezirks Schwäbisch Gmünd in aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen“ liegt nicht nur Dekanin Ursula Richter und dem Vorsitzenden der Bezirkssynode Wolfgang Schmidt sehr am Herzen. Vielmehr wurde diese öffentliche Stellungnahme mit, wie Richter betonte, überwältigender Mehrheit von den Kirchengemeinderäten der dem Bezirk angehörigen Kirchengemeinden angenommen.







Was die evangelischen Kirchengemeinden besorgt aufhorchen lässt, und wie sie sich dazu äußern, erfahren Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Edda Eschelbach

25 Sekunden Lesedauer

112 Aufrufe

1 Stunde Online

Flesch-Reading-Score 44