Gmünd: Pferdetag und verkaufsoffener Sonntag

Am 7 . April findet in der Gmünder Innenstadt einmal mehr ein verkaufsoffener Sonntag statt. Kombiniert wird der verkaufsoffene Sonntag bereits zum 17 . Mal mit dem „Gmünder Pferdetag“ auf dem Johannisplatz und dem Marktplatz.

Über 100 Fachgeschäfte der Innenstadt öffnen an diesem Tag von 13 bis 18 Uhr ihre Türen und laden die Besucher zum Flanieren, Schauen und Kaufen ein. Um 11 Uhr startet auf dem rund 1000 Quadratmeter großen Sandplatz vor dem Rathaus die traditionsreiche Pferdeprämierung, bei der Zuchtstutenprämierung für Warmblut– und Kaltblutpferde sowie Kleinpferde, Ponys und Sonderrassen werden die Tiere von Richtern in den unterschiedlichen Altersgruppen und nach ihren rassetypischen Merkmalen beurteilt. Mehr lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Dienstag, 2. April.



