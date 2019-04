Blaulicht | Montag, 01. April 2019 Montag, 01. April 2019

Gmünder Bergwacht im Einsatz: Zwei Personen am Reiterle Kapelle verunglückt

Galerie (1 Bild)

Symbolfoto: hs

Am Sonntag wu rde die Bergwacht Schwäbisch Gmünd am frühen Abend zu einem Einsatz am Kalten Feld in Richtung Reiterle Kappele alarmiert. Gemeldet waren zwei abgestürzte Personen auf dem steilen Wanderweg vom Kalten Feld zum Reiterle Kapelle.

50

30

DRK

14

DRK

Erste eingetroffene Bergretter fanden eine verwirrte Frau am Wegesrand an, die von einem Wanderer betreut wurde .Ein weitere Person, der Ehemann, lag gutm vom Wanderweg entfernt im Wald. Nach eigenen Aussagen, ist der Ehemann vom Weg abgekommen und rundm in dem steilen Waldgelände, in die Tiefe gestürzt. Erste Untersuchungen zeigten, dass der Mann ansprechbar war. Eintreffende Rettungskräfte vomund Bergwacht versorgten die Ehefrau. Ein Bergwachtarzt untersuchte den Abgestürzten. Aus Sicherheitsgründen wurde der Verletzte durch die Bergretter mit der Gebirgstrage auf einen Wanderweg abgelassen und von dort mit vereinten Kräften über die steile Rampe zum Rettungswagen auf dem Kalten Feld transportiert. Insgesamt warenMitglieder der Gmünder Bergwacht sowie mehrere Rettungskräfte desund ein Notarzt am Rettungseinsatz beteiligt.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Heino Schütte

44 Sekunden Lesedauer

49 Aufrufe

16 Minuten Online

Flesch-Reading-Score 60