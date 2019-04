Schwäbisch Gmünd | Montag, 01. April 2019 Montag, 01. April 2019

Kommunalwahl: Wenn sich Kandidaten rar machen

Foto: rw

Kann sein, dass der Blick zurück die Vergangenheit immer verklärt. Aber man hört es häufig von Kommunalpolitikern: Früher war es einfacher, Kandidaten für die Gemeinderatswahl zu finden.

Die Frist zum Einreichen der Listen ging am 28 . März zu Ende. In zwei Monaten, am 26 . Mai, finden die Kommunalwahlen in Baden-​Württemberg statt. Die Tendenz, dass sich Kandidaten rar machen, zeichnet sich schon länger ab. Es war schon vor fünf Jahren zu hören, dass die Gemeinderatsfraktionen in den Kommunen sich schwer tun, ihre Bewerberlisten zu füllen. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem sich alte, bewährte Kräfte aus dem politischen Geschäft, aus Sitzungen von Gremien und Ortsvereinen zurückziehen wollen. Dann sollte Nachwuchs da sein.







Warum das schwer sein kann steht in der Rems-​Zeitung vom 2 . April. Mit diesem Beitrag beginnt eine RZ-​Serie zur Kommunalwahl.

