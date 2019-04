Bettringen | Montag, 01. April 2019 Montag, 01. April 2019

Tötungsdelikt: Obduktion und Spekulationen

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Im Fall der in Bettringen am Samstagabend von ihrem 23 Jahre alten Freund erstochenen 18 -​Jährigen hat die Staatsanwaltschaft die notwendige Obduktion angeordnet. Sie wird im Verlauf des Dienstags durch die Gerichtsmedizin in Ulm vorgenommen.

Gleichzeitig teilte das Polizeipräsidium Aalen auf Anfrage der Rems-​Zeitung mit, dass die kriminaltechnischen Untersuchungen am Tatort am Montag fortgesetzt wurden. Unterdessen wird nicht zuletzt in sozialen Netzwerken über die Beweggründe oder die Umstände spekuliert. Angesichts des Leids für die Angehörigen beteiligt sich die Rems-​Zeitung an solchen Spekulationen und Vorurteilen nicht.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Bettringen ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Gerold Bauer

21 Sekunden Lesedauer

328 Aufrufe

2 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 52