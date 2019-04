Kultur | Montag, 01. April 2019 Montag, 01. April 2019

VHS-​Kabarett geht mit sieben Gastspielen weiter

Galerie (1 Bild)

Foto: Christine Fenzl

Nein, darauf kann man nicht verzichten. Dieser Ansicht sind auch die Bürgermeister der Kommunen, in denen das Kabarettprogramm der Gmünder Volkshochschule seine Schauplätze hat. Sieben Gastspiele finden in der Saison 2019 /​ 2020 statt.

VHS

2018

2019

VHS

VHS

2

Martin Jaquet, der Initiator und Organisator der–Kabarettreihe, hat sich im letzten Jahr in den Ruhestand verabschiedet, die nunmehr zu Ende gehende Saison/​war die letzte, die seine Handschrift trug. Martin Jaquet baute die Reihe in über zwei Jahrzehnten auf, ursprünglich hatte sie als „Frauenkabarett-​Reihe begonnen.“ Als Leiter des für die–Außenstellen zuständigen Regionalen Bildungszentrums setzte er damit zugleich Glanzlichter außerhalb der Gmünder Mauern, die obendrein publikumswirksam waren.„Das Kuratorium hat es sich sehr wohl überlegt, ob es die Reihe fortsetzt“, sagt–Leiterin Ingrid Hofmann. Es gab ein klares und eindeutiges Votum der Bürgermeister, die zukünftig gerne die Begrüßung selbst übernehmen. Sie halten die Reihe für ein wichtiges kulturelles Angebot in ihren Kommunen.“ Interesse am Programm? Die Rems-​Zeitung stellt es am. April vor.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Reinhard Wagenblast

43 Sekunden Lesedauer

133 Aufrufe

2 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 69