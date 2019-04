Sport | Mittwoch, 10. April 2019 Mittwoch, 10. April 2019

Auch Felix Bauer und Fabian Kianpour bleiben Normannen

Woche für Woche nimmt das Fundament, das Teammanager Stephan Fichter vom Fußball-​Oberligisten Normannia Gmünd für die kommende Saison im Schwerzer formt, immer mehr Konturen an.

Nach den zuletzt erfolgten Zusagen der Spieler Yannick Ellermann, Marvin Gnaase, Fabian Kolb, Daniel Glück und des kompletten Trainerteams um Holger Traub steht schon jetzt ein starkes Gerüst für die Zukunft. Dieses Gerüst wird umso stabiler, denn seit Anfang dieser Woche steht fest, dass zwei weitere wichtige Normannia-​Spieler, die aus der eigenen Jugend stammen, auch weiterhin dem Schwerzer-​Klub zur Verfügung stehen.So verlängerte Felix Bauer seinen laufenden Vertrag vorzeitig bis zum Ende der Spielzeit/​und Fabian Kianpour verlängerte ebenfalls um zwei weitere Jahre beim„Wir sind sehr glücklich darüber“, so Teammanager Stephan Fichter, „dass Felix Bauer uns auch weiter unterstützen wird. Nach dem Abschluss seines Studiums und einer festen Lehrerstelle ist es uns gelungen, Felix frühzeitig auch über die nächste Saison hinaus bei der Normannia zu halten. In vorderster Front arbeitet er unheimlich viel und schafft Räume für Mitspieler und es ist nur eine Frage der Zeit, dass der Knoten in Sachen Tore platzt und er sich für seinen Aufwand selbst belohnen wird.“Der Fußball-​Abteilungsleiter desNormannia Gmünd, Marco Biegert, lobt sowohl das unermüdliche Engagement von Felix Bauer als auch den soliden Entwicklungsprozess von Fabian Kianpour: „Fabian hat sich unglaublich weiterentwickelt und sich als feste Größe auf der Doppelsechs neben Marvin Gnaase positioniert“, so Biegert. „Er ist mit seiner Entwicklung noch nicht am Ende und ist ein sehr fleißiger Arbeiter in unserem Mittelfeld“, fügt Biegert hinzu.

