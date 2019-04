Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 10. April 2019 Mittwoch, 10. April 2019

Fahrradklima-​Test 2018 — Gmünd stagniert

Der kürzeste Radweg in Gmünd! Foto: has

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-​Club hat die Ergebnisse seines Fahrradklima-​Tests 2018 veröffentlicht. Die Stadt Schwäbisch Gmünd bleibt auf Stillstand auf niedrigem Niveau. Bei den Städten zwischen 50 000 und 100 000 Einwohner rangiert man auf Rang 59 von 106 – im Mittelfeld mit unverändert „schlechter Benotung“ von 4 , 04 im Schulnotenprinzip. In Baden-​Württemberg nimmt man Platz neun unter 14 Kommunen ein.

In Schwäbisch Gmünd wurde 235 Personen befragt. In der Stärken-​Schwächen-​Analyse aus Gmünder Sicht wird das gute Angebot öffentlicher Leihfahrräder hervorgehoben, außerdem dass es kaum Fahrraddiebstähle gibt und schließlich die Werbung für das Radfahren. Doch vom Werben und Reden alleine wird’s nicht besser. Negativ bewertet: nur bestimmte Gruppen fahren Fahrrad; häufige Umwege sind notwendig und kaum Winterdienst auf Radwegen. Ganz schlechte Noten ( 4 , 8 ) gibt es auch für die Breite der Radwege, für Falschparkerkontrollen auf Radwegen oder die Verkehrsführung an Baustellen. Weitere Analysen am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.





Den vollständigen Test findet man hier.

