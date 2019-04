Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 10. April 2019 Mittwoch, 10. April 2019

Fridays for Future auf der Ostalb

Laura Weber aus Mögglingen und Tim-​Luca Schwab aus Schwäbisch Gmünd sind beide 18 Jahre jung. Beide haben 2018 ihr Abitur gemacht. Und bis es dann irgendwann – vielleicht noch in diesem Jahr – zum Studium geht, möchten sie etwas Sinnvolles machen. Beide gehören zu den Gründungsmitgliedern von „Fridays for Future Ostalb“, die die Rems-​Zeitung am Mittwoch vorstellt.

Besonders im Alltag, sind sich die beiden einig, kann man schon einiges für den Klimaschutz machen. „Der Coffee to go im Plastikbecher muss nicht sein, dafür gibt es Mehrwegbecher, nicht jedes Ziel ist nur mit dem Auto zu erreichen“, geben die beiden ein paar Beispiele an. Es gibt aber auch Hindernisse. Im Gespräch mit der RZ erzählen die beiden, was sie noch vorhaben und wie es weiter gehen soll.

