Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 11. April 2019 Donnerstag, 11. April 2019

Aufbau und Entwicklung eines Schulgartens

Galerie (1 Bild)

Foto: Nesper

Im Rahmen der Remstalgartenschau veranstaltet das Regierungspräsidium Stuttgart in Kooperation mit der Remstal-​Gartenschau GmbH einen Schulgartenwettbewerb mit rund 40 teilnehmenden Schulen der 16 Remstalkommunen, wobei die Teilnehmer beim Aufbau oder der Weiterentwicklung eines Schulgartens unterstützt werden. Dabei wurden die Schulen mit Informationsveranstaltungen, Workshops und Paten begleitet und erhielten von der jeweiligen Kommune ein Startergeld.

Prof.

Dr.

Dr.

Unter dem Titel „Der Schulgarten schlägt Wurzeln“ fand am Mittwoch im Hochschulgarten der PH Schwäbisch Gmünd in der Oberbettringer Straße eine Veranstaltung des Regierungspräsidiums Stuttgart und der PH statt, die vonHans-​Martin Haase undMartin Hartmannsgruber, beide in der Lehrerausbildung im Fach Biologie tätig, in Theorie und Praxis geleitet wurde. Unterstützt wurden sie dabei von Christiane Karger

und Franz-​Josef Klement von der Obst– und Gartenbauberatung des Landratsamtes Ostalbkreis.

Wie die beiden Biologen betonten, stecken in den Außenbereichen der Schulen immense Möglichkeiten zur Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), eine der neuen Leitperspektiven im Bildungsplan Baden-​Württemberg.

Das Remstal blicke auf eine lange Anbautradition von Gemüse, Zierpflanzen und Obst zurück. Auch heute spielten regionale Produkte eine immer größere Rolle, während gleichzeitig das Wissen um Pflanzenwachstum, Naturkreisläufe und richtige Ernährung verloren gehe. Viele Kinder könnten ein Smartphone bedienen, aber kein Gemüse anbauen, wobei es doch wichtig wäre, beides zu kombinieren. Mehr darüber am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Heinz Strohmaier

59 Sekunden Lesedauer

313 Aufrufe

11 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 63