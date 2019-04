Kultur | Donnerstag, 11. April 2019 Donnerstag, 11. April 2019

Doppelausstellung für Michael Turzer

Foto: Ilona Montag

Anlässlich des 70 . Geburtstags von Michael Turzer richten das Bilderhaus in Gschwend und das Hällisch– Fränkische Museum in Schwäbisch Hall eine Doppelausstellung mit Werken des Künstlers aus.

Seine Werke sind in privaten Sammlungen zu finden. Außerdem begegnet man Turzers Arbeiten im öffentlichen Raum: etwa vor dem Solebad oder der Justizvollzugsanstalt in Schwäbisch Hall. Und natürlich in Gschwend: die sichtbarste Spur Michael Turzers findet man dort in der Bushaltestelle auf dem Marktplatz.





Michael Turzer lebt als freischaffender Künstler bei Gschwend. Gleichzeitig betreibt er ein Atelier in Schwäbisch Hall; seitin einer ehemaligen Baumwollspinnerei, wo er bildnerisch wie skulptural arbeitet.

