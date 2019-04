Sport | Donnerstag, 11. April 2019 Donnerstag, 11. April 2019

Felicitas Vogt: Zweiter Sieg im zweiten Profikampf

Galerie (1 Bild)

Foto: Michael Hoffmann

Dass ihr zweiter Profikampf über die volle Distanz angedauert hat, ist Felicitas Vogt gar nicht so ungelegen gekommen. „So konnte ich zeigen, was ich kann“, erklärt die Profiboxerin aus Bargau nach ihrem einstimmigen Punktsieg über Anja Jankovic bei der „Cologne Fight Night“ in Frechen.

GmbH

2500

19

24

Vor ausverkauftem Haus traf sie in Frechen auf Anja Jankovic, die zuvor vier Profikämpfe bestritten hatte. Einen davon verlor die Bosnierin vorzeitig und dreimal hatte sie nach Punkten das Nachsehen. Gegen Vogt kassierte Jankovic ihre fünfte Niederlage – wieder nach Punkten. „Die Gegnerin war gut, konnte mithalten und hat meine Schläge ganz gut verkraftet“, so Vogt, die in allen vier Runden druckvoll das Geschehen im Ring bestimmte und selbst kaum etwas einstecken musste. „Ich war überlegen und habe deshalb auch eindeutig nach Punkten gewonnen. Das war eine sichere Nummer“, fällt Felicitas Vogts Fazit rundum positiv aus.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 11 . April



Bei der von ihrem Management, der TS-​Fight-​Sportmanagement, veranstalteten Boxgala „Cologne Fight Night“ standen am vergangenen Sonntag vorZuschauern im „Golden Palast“ in Frechen insgesamtKämpfe an. Felicitas Vogt konnte im Rahmen der Vorkämpfe positiv auf sich aufmerksam machen – wenn auch aus ihrem Ziel, auch ihren zweiten Profikampf vorzeitig zu beenden, nichts geworden ist. „Das ist aber überhaupt nicht schlimm“, sagt die-​Jährige. „Es ist gut gewesen, über die volle Distanz boxen zu können. So konnte ich zeigen, was ich kann. Und dass ich boxen kann“, fügt die Bargauerin hinzu.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Alex Vogt

1 Minute 3 Sekunden Lesedauer

416 Aufrufe

14 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 65