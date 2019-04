Kultur | Freitag, 12. April 2019 Freitag, 12. April 2019

Kaya Yanar im Gmünder Stadtgarten

Galerie (1 Bild)

Der Erwerb von Deutschkenntnissen und deren Nutzen in Zürich, die Restaurierung von Ehefrauen oder das Älterwerden an sich – und was man dabei an sich beobachten kann – sind für Kaya Yanar alles gute Gründe, um mal so richtig auszurasten.

Der erweiterte Parlersaal des Stadtgartens war am Donnerstag bis auf den letzten Platz besetzt, als der Spitzenkabarettist Kaya Yanar nach über zehn Jahren wieder in Schwäbisch Gmünd gastierte – und mit dem sperrigen Ortsnamen seine liebe Not hatte. Doch mit liebenswürdiger Tollpatschigkeit kämpfte er sich durch die Um– und Zischlaute, brachte Lokalkolorit ins Programm und das Publikum auf seine Seite.





Über Kaya Yanars kabarettistische Alltagsbewältigung berichtet die Rems-​Zeitung vom 13 . April.



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Reinhard Wagenblast

28 Sekunden Lesedauer

262 Aufrufe

5 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 65