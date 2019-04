Schwäbisch Gmünd | Freitag, 12. April 2019 Freitag, 12. April 2019

Samstagsreportage: Gesundheit im Alter

Foto: Marcus Menzel

Bewegung ist wichtig und gesund – in jedem Alter. Einer der größten Anbieter für Gesundheitsprogramme im Altkreis Gmünd ist das Deutsche Rote Kreuz. Etwa 800 ältere Menschen nehmen an dem breit gefächerten Angebot Woche für Woche teil. Und dies mit viel Spaß für wirklich ganz wenig Geld.

Das Gesundheitsprogramm desgibt es nun bereits seit knappJahren. Zuständig für die Gesamtkoordination der einzelnen Bausteine ist Lucia Fileppi. Sie sitzt im–Zentrum in der Weißensteiner Straße in Gmünd. „Unser Angebot umfasst bei weitem nicht nur Gymnastik“, so Fileppi. Mehr über das Gesundheitsprogramm lesen Sie in der Samstagsreportage in der Rems-​Zeitung am. April.

