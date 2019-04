Schwäbisch Gmünd | Freitag, 12. April 2019 Freitag, 12. April 2019

Wochenende: Das Ende ist nah

Galerie (1 Bild)

Wochenende — das erste nach der Zeitumstellung, über die man nun ein halbes Jahr lang vermutlich nicht mehr sprechen wird. Dafür aber über unser Titelthema in der Wochenende-​Beilage, in der wir vor der finalen Staffel der Serie „Game of Thrones“ klären, warum „Game of Thrones“ mehr bietet als Gemetzel und Zuschauer aus allen Lebensbereichen fesselt. Wir haben Fans mit speziellem Blick gefunden.

Ein anderes Problem beschäftigt junge Eltern und in der Wochenende-​Beilage befassen wir uns auf der Seite „Kind+Kegel“ mit der Frage, dürfen Oma und Opa sich in die Erziehung einmischen? Großeltern haben häufig eine eigene Vorstellung davon, was für ihre Enkel gut ist. Das kann zu Konflikten führen. Was Eltern tun können, um den Frieden zu wahren.



Also freuen Sie sich auf 16 Seiten „Wochenende“ mit den üblichen acht Reiseseiten und natürlich auch auf 40 Seiten Rems-​Zeitung. Im Paket für ein lesenswertes Wochenende! Im Abo oder am Kiosk.



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Heinz Strohmaier

38 Sekunden Lesedauer

117 Aufrufe

2 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 74