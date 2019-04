Remstalgartenschau: Medienkooperation

Schwäbisch Gmünd | Samstag, 13. April 2019 Samstag, 13. April 2019

Die Landesgartenschau 2014 war ein überwältigender Erfolg für Schwäbisch Gmünd – ein unvergessliches Erlebnis für die vielen Besucher und auch für die Rems-​Zeitung. 2019 geht es jetzt weiter. Die Heimatzeitung wird auch dieses Großereignis entsprechend begleiten und ihre Leserinnen und Leser mitnehmen. Deswegen ist die Rems-​Zeitung nun eine Medienkooperation eingegangen, die genau den Raum abdeckt, in dem sie zu Hause ist: Von der Quelle der Rems bis zum Remsmittelpunkt in Lorch-​Waldhausen.

Die Remstal Gartenschauhat ein völlig anderes und neuartiges Konzept:Kommunen überwinden gemeinsam die Grenzen des politischen Raumschaftsdenkens. Im Remstal wird nicht nur eine Stadt, sondern ein gesamter Landschaftsraum auf einer Länge vonKilometern fürTage in Szene gesetzt.Auch für die Medien stellt das eine neue Herausforderung dar. Die Rems fließt durch drei Landkreise (Ostalb, Rems-​Murr und Ludwigsburg) und tangiert sechs Medienhäuser. Die Heimat der Rems-​Zeitung liegt in Schwäbisch Gmünd, zentral zwischen Quelle der Rems und dem Remsmittelpunkt. Daran knüpfen wir mit unserer Medienkooperation an.Zur Remstal Gartenschau erwartet Sie in Ihrer Heimatzeitung eine umfangreiche Berichterstattung, aber natürlich auch aktuelle Übersichten auf die anstehenden Termine aus den teilnehmenden Kommunen von der Remsquelle in Essingen über Mögglingen, Böbingen an der Rems und Schwäbisch Gmünd bis zum Remsmittelpunkt in Lorch-​Waldhausen.In den kommenden Wochen und Monaten möchten wir aber nicht nur die schönsten Plätze der Remstal Gartenschau, sondern auch interessante Orte zwischen Wald und Alb vorstellen – unsere sogenannten „Schauorte“. Und zwar sowohl gedruckt in der Rems-​Zeitung als auch online in unserem neuen Portal „ schauorte​.de “.Aus „schau.gmünd“, unserem Veranstaltungsmagazin zur Landesgartenschau vor fünf Jahren wurde jetzt „Schauorte“ – weil es viele Orte gibt, die zur Gartenschau gehören, aber auch genauso viele Orte, die links und rechts oder oberhalb und unterhalb der Rems liegen.Sehenswertes für Einheimische und auswärtige Gäste soll einen ganz neuen und vielleicht auch überraschenden Blick auf die Region bieten. Diese Schauorte werden bei uns den ganzen Sommer über im Fokus stehen. Wir rücken die Schönheit der Region zwischen Wald und Alb in den Mittelpunkt. Erleben Sie mit uns ganz neue Seiten ihrer Heimat.Mit Innovationslust und Leidenschaft möchten wir gemeinsam mit unseren Leserinnen und Lesern, mit Vereinen und Kommunen die schönsten Plätze unserer Heimat vorstellen: Melden Sie uns Ihre Veranstaltungen, nennen Sie uns Themen, verraten Sie uns Ihren ganz individuellen Geheimtipp, beschreiben Sie uns einfach Ihren persönlichen Lieblingsort – ihren „Schauort“.Wir stellen unseren Leserinnen und Lesern die Remstal Gartenschau vor. Und eigentlich sollte jeder mindestens einmal an allen Orten gewesen sein, um nachTagen sagen zu können: „Hier war es am Schönsten!“Freuen Sie sich mit uns!

