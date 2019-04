Einbrecher in Gmünd unterwegs

» Montag, 15. April 2019

Ein oder mehrere Einbrecher waren in der Nacht zum Montag in der Gmünder Innenstadt und am Bahnhof unterwegs.

In einen Imbiss am Bahnhofplatz sind der oder die Täter eingedrungen. Hierzu wurde eine Fensterscheibe eingeworfen. Aus einer Schublade wurde eine Geldbörse mit circaEuro Bargeld entwendet. Der Sachschaden wurde auf mehrere hundert Euro beziffert.Auch an einem Gastronomiebetrieb am Marktplatz wurde eine Scheibe eingeworfen, um einzudringen. Hier wurden etwaEuro Kleingeld erbeutet. An zwei weiteren Gastronomiebetrieben am Marktplatz kam es nach bisherigen Informationen der Rems-​Zeitung mindestens zu einer Sachbeschädigung.Zeugen, die in der Nacht zum Montag hier etwas beobachtet haben, sollten sich bei der Polizei in Schwäbisch Gmünd melden unter der Nummer/​

