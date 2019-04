Sebaldplatz: Verwirrende Sperren

Schon verwirrend, diese Verkehrsführung rund um den Sebaldplatz und Waldstetter Brücke. Und das schon unter normalen Umständen.

Mit den Sperrungen wird die Sache dort noch kniffliger. Vor allem, aber nicht nur, für die auswärtigen Verkehrsteilnehmer. Die Waldstetter Brücke blieb am Montag für einen Tag gesperrt. Am Dienstag bleibt das kurze Straßenstück zwischen Waldstetter Brücke und der Einmündung Klarenbergstraße zu.Gesperrt bis. April ist auch die Untere Zeiselbergstraße oberhalb des Sebaldplatzes mitsamt der Einmündung in die Gutenbergstraße. Hier wird das „grüne Band“ zum Zeiselberg mit neuen Querungshilfen geknüpft. Sinnvollerweise weicht man so weiträumig wie möglich aus.

