Der Traum vom Baden im Schießtalsee

Der Wunsch, den Schießtalsee wieder als Badesee zu reaktivieren, wurde in den vergangenen Jahren immer wieder laut. Auch entsprechende Konzepte wurden schon aufgestellt. Passiert ist bis jetzt nichts. Der Grund: Die Kosten. Nun sollen die Rahmenbedingungen und die Kosten erneut unter die Lupe genommen werden.

Die Stadtoberen zeigten sich von Beginn an angetan von dem Gedanken, den Schießtalsee eines Tages wieder als Badesee zu nutzen. Als im November 2012 der damalige Jugendgemeinderat die Idee der Renaturierung ins Spiel gebracht hatte, war Bürgermeister Dr. Joachim Bläse auf Anhieb begeistert. Und es dauerte nicht lange, ehe Stadtverwaltung und Bäderbetriebe gemeinsam mit einem Planungsbüro ein Konzept erstellten, um die Wasserqualität des Sees wieder zu verbessern. Doch es wurde wieder still um den Traum eines Badesees im Schießtal. Noch in diesem Frühjahr will sich der Gemeinderat erneut dem Schießtalsee widmen.







Was zuvor alles in die Wege geleitet wird und wie sich der Naturschutz und der Bezirksfischereiverein dazu äußern, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

