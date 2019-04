Pajic und Avigliano sollen sportlichen Umbruch bei Germania Bargau einleiten

» Dienstag, 16. April 2019

Galerie (1 Bild)

Foto: Lämmerhirt

Vieles deutet darauf hin, dass Germania Bargau in der nächsten Saison wieder in der Bezirksliga spielen wird. Der Rückstand des Fußball-​Landesliga-​Schlusslichts auf den Relegationsplatz beträgt bei noch acht Partien satte zehn Punkte. Doch, ganz gleich in welcher Liga, mit Slobodan Pajic und Toni Avigliano haben die Bargauer ein Trainerteam an Land gezogen, das den sportlichen Umbruch einleiten soll.

2018

VfR

VfR

Und Pajic scheint es auch gleich zu sein, in welcher Liga er sein Amt antreten wird, Fußball werde schließlich überall gespielt, „ob in der Kreis– oder Bundesliga“.





Warum Bargaus Vorstand Gerold Bläse happy ist ob der Verpflichtung des neuen Trainerteams , lesen Sie in dem Artikel von unserem Sportredakteur Timo Lämmerhirt in der Rems-​Zeitung vom 17 . April.



Pajic war bis AnfangTrainer des Verbandsligisten Schwäbisch Hall, dem näheren Umfeld aber dürfte er durch seine jahrelange Trainertätigkeit bei der TSG Hofherrnweiler oder vielleicht sogar noch aus seiner aktiven Zeit beimAalen bekannt sein. Sein Co-​Trainer wird Toni Avigliano, ein Freund, den er aus der–Zeit noch gut kennt. Avigliano war zuletzt Co-​Trainer von Gioacchino Colletti bei den Sportfreunden Lorch. Und warum nun Bargau? „Ich genieße das Privileg, mir selbst aussuchen zu können, mit wem ich zusammenarbeiten möchte“, sagt Pajic. Und er hat sich für Bargau entschieden. Der entscheidende Grund aber, so gibt es Pajic offen zu, war Vedran Cutura. Der neue Sportliche Leiter der Germania kennt Pajic noch aus der Zeit in Hofherrnweiler, doch die Familien kennen einander noch länger. „Ich kenne ihn schon, als er noch ein kleiner Junge war. Er hat mich angerufen und dann haben wir uns einige Male unterhalten. Wir sind in den Gesprächen in die Tiefe gegangen, haben die Gedanken verfeinert. Ich schätze ihn sowohl menschlich als auch seine sportlichen Qualitäten. Er hat mich überzeugt, in Bargau als Trainer zu arbeiten.“

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Alex Vogt

1 Minute 18 Sekunden Lesedauer

490 Aufrufe

1 Tag 0 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 67