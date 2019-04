TSV Bartholomä: Rudi Lorch beerbt zur neuen Saison Ümit Tekir

» Dienstag, 16. April 2019

Galerie (1 Bild)

Grafik: RZ

Nach zwei Spielzeiten wird Ümit Tekir seine Trainertätigkeit beim Fußball-​B-​Ligisten TSV Bartholomä nach der Saison 2018 /​ 2019 beenden. Er übergibt das Kommando an Rudi Lorch.

Ümit Tekir hatim Anschluss an seine Zeit als aktiver Fußballer, die er beimBartholomä beendet hat, das Traineramt übernommen. In der vergangenen Runde wurden in der Kreisliga B, Staffel II, der zweite Tabellenplatz und die damit verbundene Teilnahme an der Relegation um den Aufstieg in die Kreisliga A erreicht. Die Leistung von Ümit Tekir für die Fußballabteilung desBartholomä ist insoweit sehr hoch einzustufen, da er es immer wieder verstanden hat, die Spieler zu motivieren, was nach dem verlorenen Relegationsspiel nicht einfach war. Auch die Reduzierung des Kaders um drei Spieler musste erst verarbeitet werden. Dennoch ist es ihm wiederum in der laufenden Saison gelungen, eine Mannschaft zu formen. Tekir wird demweiterhin erhalten bleiben, was den Verein sehr freut. Ihm gilt der Dank desfür sein Engagement.Rudi Lorch wird ab der kommenden Saison/​Tekirs Nachfolge antreten. Mit Lorch konnte derBartholomä einen erfahrenen Trainer verpflichten, der bei seinen früheren Trainerstationen Erfahrungen sammeln konnte, die er in sein neues Umfeld mit einbringen kann. Derzeit ist Rudi Lorch ohne Verein, was ihm vor seiner endgültigen Zusage die Möglichkeit eröffnet hat, das Umfeld wie auch die Mannschaft näher unter Augenschein zu nehmen. In mehreren Gesprächen wurden die jeweiligen Vorstellungen offen erörtert. Es konnte alsbald eine gemeinsame Linie erkannt werden, die zum Vertragsabschluss geführt hat. Derwünscht Rudi Lorch viel Erfolg und hofft, dass in der kommenden Saison weiterhin attraktive und erfolgreiche–Spiele zu sehen sein werden.

