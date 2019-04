Wenn’s Münster brennt, hilft nur der liebe Gott

Das Großfeuer in Notre Dame in Paris haben viele Menschen zum Teil live am Fernsehen mitverfolgt und sich dabei manche Fragen gestellt. Fragen, die auch kommen könnten, wenn das „Notre Dame“ von Gmünd, das Heilig-​Kreuz-​Münster, von so einem Großbrand betroffen wäre.

Die Rems-​Zeitung hat sich zum einen mit dem Gmünder Feuerwehrkommandant Uwe Schubert und zum anderen mit Münsterarchitekt Paul Waldenmaier unterhalten, um einen Teil der Fragen beantwortet zu bekommen, und hat dabei festgestellt, dass zumindest weitere Gedanken gemacht werden, wie man in einem möglichen Brandfall reagieren muss. Aber selbst bei schnellstem Feuerwehreinsatz würde auch der Dachstuhl im Münster schnell lichterloh in Flammen stehen. Reicht da die Gmünder Feuerwehrleiter? „Nein, auf gar keinen Fall, selbst wenn wir die Wurfweite des Strahlrohres noch mit einrechnen, kommen wir mit dem Wasser nicht an die Dachspitze“, sagt Gmünds Feuerwehrkommandant Uwe Schubert.



