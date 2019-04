Archiv Nagel stöbert im Pop-​Archiv

» Mittwoch, 17. April 2019

Galerie (1 Bild)

Foto: –sty

Angenehm unaufgeräumt war das Archiv des Gmünder Gitarristen und Songwriters Axel Nagel. Da purzelten allerhand Fragmente wild durcheinander, vertraute Riffs, verfremdete Melodien, groteske Wortbeiträge und komödiantische Darbietungen.

Und so stöberten im a.l.s.o. –Kulturcafé Axel Nagel, Matthias Kehrle und Thomas Winger spielerisch in der Ideenkiste der Rock– und Popmusik.







Was sie dabei zutage förderten, steht in der RZ vom 18 . April.



Doch wer Ordnung hält, ist bekanntlich nur zu faul zum Suchen, und das Stöbern in einem wirr gewachsenen, kunterbunten Archiv ist ohnehin viel spannender als das nüchterne Sichten wohlgeordneter Bestände.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Reinhard Wagenblast

26 Sekunden Lesedauer

164 Aufrufe

4 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 79