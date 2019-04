Daniel Stölzel verlängert beim 1 . FC Normannia Gmünd

Zusammen sind sie das Rückgrat der Innenverteidigung im Meisterjahr gewesen, auch in der Fußball-​Oberliga beweisen sie Woche für Woche ihre Klasse. Patrick Lämmle und Daniel Stölzel werden ein weiteres Jahr zusammen beim 1 . FC Normannia Gmünd die Defensive stark machen.

VfB

