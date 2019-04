Landesehrennadel für Christine Lerchenmüller

» Mittwoch, 17. April 2019

Galerie (1 Bild)

Foto: rw

Vor gut 50 Jahren wurde der Philharmonische Chor von Hubert Beck gegründet, vor 41 Jahren trat Christine Lerchenmüller als Sängerin ein, über 20 Jahren war sie Vorsitzende. Jetzt, als sie ihr Amt abgab, erhielt sie die Ehrennadel des Landes.

2

1

40

1978

1985

1998

Der Philharmonische Chor kam im Schwörhaus zu seiner Mitgliederversammlung zusammen, in deren Rahmen der Landtagsabgeordnete Stefan Scheffold die Ehrennadel überreichte.Nach einer Würdigung durch Dirigent KMD Stephan Beck applaudierten die Mitglieder des Philharmonischen Chors und des Freundeskreises im Stehen, bevor sie einen zu diesem Anlass umgetexteten Satz von Johannes Brahms anstimmten. Statt „Erlaube mir feins Mädchen“ sangen sie „Erlaube uns, Christine, Dir Danke heut zu sagen“. Es kam von Herzen. In den Wahlen zuvor war Susanne Wiker einstimmig zur neuen Vorsitzenden gewählt worden, neuer. Vorsitzender wurde ebenso einstimmig Hans Jorda, nachdem auch der seitherige Stellvertreter Bernhard Fauser – als. Vorsitzender Vorgänger von Christine Lerchenmüller – sein Amt abgab. Mit mehr alsDienstjahren sei Christine Lerchenmüller „quasi ein Urgestein des Philharmonischen Chors“, so Oberbürgermeister Richard Arnold. Seithabe sie mitgesungen, zunächst im Sopran, seit einigen Jahren im Alt.sei sie Schriftführerin geworden,Vorsitzende. Ein Amt, das sie mit Begeisterung und Herzblut versah.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Reinhard Wagenblast

49 Sekunden Lesedauer

334 Aufrufe

16 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 58