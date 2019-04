Straße der Berufe in der Eule

Am Mittwoch fand die 6 . Straße der Berufe in der Eule Gmünder Wissenswerkstatt statt. Diese Plattform bietet jedes Jahr in den Osterferien ergänzend zur „Gmünder Ausbildungsnacht – Dein Beruf, Deine Zukunft“ eine weitere Möglichkeit für junge Menschen, den passenden Beruf für die Zukunft zu finden.

Das Format ist bewusst auf das praktische Arbeiten angelegt, damit die Teilnehmer testen können, welcher Beruf den eigenen Fähigkeiten am besten entspricht.

Die teilnehmenden Firmen bieten hierzu Workshops in Kleingruppen an, bei denen man Informationen beim praktischen Tun erhält. Gleichzeitig bietet diese Art des Kennenlernens auch den Firmen die Möglichkeit, geeignete Bewerber nicht nur nach ihren Noten zu beurteilen, sondern auch den Umgang mit Werkstücken oder das praktische Tun zu bewerten.



