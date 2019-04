Walter Hösch ist Deutscher Meister

Lediglich zwei Wochen nach seinem dritten Platz bei den Deutschen Meisterschaften im 50 -​Kilometer– Straßenlauf ist Ultraläufer Walter Hösch ( SG Bettringen) von den nationalen Titelkämpfen im Sechs-​Stunden-​Lauf mit einer Goldmedaille nach Hause gekommen.

Von Beginn an setzte sich der Ultraläufer der SG Bettringen auf ein konstantes Tempo mit einer Kilometerzeit von 5 : 05 Minuten. Dieses Tempo konnte er in den ersten vier Stunden halten, musste dann jedoch etwas rausnehmen. Vermutlich lag es daran, dass er sich noch nicht ausreichend von seinem letzten Wettkampf vor zwei Wochen erholt hatte und nun auf der sehr anspruchsvollen Strecke nicht mehr die nötige Frische hatte. Lediglich die 400 Meter auf der Stadionrunde boten den Läufern einen guten Untergrund, der Rest der 2 , 8 Kilometer langen Runde war auf Waldwegen zu laufen, die durch den Regen in der vorherigen Nacht ziemlich matschig waren. Als Hösch nach etwa vier Stunden und 30 Minuten vom Stadionsprecher erfuhr, dass er trotz des kleinen Einbruchs der Führende in seiner Altersklasse ist, konnte er seine ganze Routine und Erfahrung im restlichen Verlauf des Rennens einbringen.





In Mörfelden fanden die Deutschen Meisterschaften der Deutschen Ultramarathon-​Vereinigung im Sechs-​Stunden-​Lauf statt. Hierbei galt es, innerhalb von sechs Stunden so viele Kilometer wie möglich auf einer Runde vonKilometern zu laufen. Für Walter Hösch (auf dem Bild in der Mitte), dem eher kühle Temperaturen liegen, boten sich ideale Wetterbindungen, als dieTeilnehmer auf die Strecke geschickt wurden. Hösch, der in diesem Jahr erstmals in der Altersklasse Mstartet, hatteweitere Mitstreiter um die Medaillen in seiner Altersklasse.

